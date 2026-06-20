В центре «Мой бизнес» Воронежа пройдет день финансовой грамотности

Участники узнают о своих пенсионных правах и научатся защищать персональные данные от мошенников. Тренинг также призван повысить финансовую культуру в компании и позаботиться о долгосрочном благополучии персонала. Участникам мероприятия расскажут об усилении HR-бренда, финансовой устойчивости коллектива, основах пенсионной системы, государственной поддержке граждан РФ и программе долгосрочных сбережений.