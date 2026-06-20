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В центре «Мой бизнес» Воронежа пройдет день финансовой грамотности

Гости узнают о своих пенсионных правах и научатся защищать персональные данные от мошенников.

Источник: Национальные проекты России

День финансовой грамотности «Основы пенсионного законодательства. Государственная поддержка граждан РФ» состоится 29 июля в центре «Мой бизнес» Воронежа в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.

Участники узнают о своих пенсионных правах и научатся защищать персональные данные от мошенников. Тренинг также призван повысить финансовую культуру в компании и позаботиться о долгосрочном благополучии персонала. Участникам мероприятия расскажут об усилении HR-бренда, финансовой устойчивости коллектива, основах пенсионной системы, государственной поддержке граждан РФ и программе долгосрочных сбережений.

Спикером выступит директор офиса обслуживания компании «НПФ “БУДУЩЕЕ”» Татьяна Волокитина. Мероприятие пройдет 29 июля с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Свободы, 21. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.