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В Волгограде объявил о закрытии бар «Изи lounge»

Сами собственники бара о причинах не распространяются. Поклонники предполагают, что дело в росте цен, в том числе, на аренду помещения.

Ещё один бар закрывается в Волгограде. «Изи Lounge» будет работать только до 1 июля.

«Выпустить пар, вкусно поесть, обняться и выпить напоследок» приглашают посетителей владельцы общепита.

Сами собственники бара о причинах не распространяются. Поклонники предполагают, что дело в росте цен, в том числе, на аренду помещения. Она и вправду недешевая — владельцы помещения уже ищут новых съемщиков и выставили цену — 500 тысяч в месяц.

Площадка в бизнес-центре «Аврора Плаза» сдается хоть вместе с оборудованием для кафе, хоть без него.

Ранее в центре Волгограда закрылся бар «Люди». Прощаясь, его владельцы поделились, что хотели создать классную историю, но не получилось.