Опубликованы фото с АЗС Нижегородской области: почему на некоторых нет бензина

Бензин за 100, «извините, не заправляем», и внушительные очереди, — для нижегородских автомобилистов наступили непростые времена. Ценники на заправках не перестают удивлять нижегородцев уже не первый день. Плюс к этому прибавился и локальный дефицит: на ряде АЗС топлива просто нет.
Уже не первую неделю автовладельцы в российских регионах, в том числе в Нижегородской области, сталкиваются с дефицитом топлива. Цены растут, а на некоторых АЗС ограничили его продажу.
«Вчера не было 95-го, сегодня — 92-го, еще на заправках беда с соляркой», — делится водитель-экспедитор Виктор Смирнов. столкнувшийся с проблемой последние пару дней.
«Выехали в сторону Кстово, в деревню, — делится нижегородка Светлана Копосова. — Сначала не верили про дефицит, потом своими глазами увидели: очереди на заправках, через одну — нет 92-го, которым мы заправляемся».
«Ценники круто выросли за последнее время, — сожалеет житель Нижнего Новгорода Сергей Иванов. — Конечно, на крупных сетевых заправках, судя по ценникам, особо ничего не поменялось. А если видишь “дочки” Лукойла или Газпромнефти, глаза на лоб лезут!».
Как бы то ни было, власти держат ситуацию на контроле. Так, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что перебоев с поставками топлива на сетевые автозаправочные станции в области нет. В ведомстве уточнили, что временное отсутствие некоторых видов топлива на отдельных АЗС может быть связано с внутренними логистическими процессами компаний-поставщиков.
Эксперты, со своей стороны, объясняют почему цены на бензин могут отличаться на разных АЗС.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что федеральные и региональные власти, а также нефтяные компании держат под контролем снабжение регионов необходимым топливом.