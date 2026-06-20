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В Мурманске отремонтируют Скальную улицу

Там заменят дорожное покрытие, уложат тактильную плитку для пешеходов, а также установят новый бордюр и знаки.

Улицу Скальную отремонтируют в Мурманске, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже полностью выполнили демонтажные работы и фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Кроме того, они практически завершили установку нового бортового камня. Следующим этапом станет укладка выравнивающего слоя дорожного полотна.

«Для слабовидящих пешеходов укладывается тактильная плитка, обновляются пешеходные переходы и устанавливаются необходимые дорожные знаки», — прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Отметим, участок имеет высокую социальную значимость. На улице расположены детская музыкальная школа № 5, детская библиотека «Яблочко» и школа № 49.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.