В Мурманске отремонтируют Скальную улицу

Улицу Скальную отремонтируют в Мурманске, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже полностью выполнили демонтажные работы и фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Кроме того, они практически завершили установку нового бортового камня. Следующим этапом станет укладка выравнивающего слоя дорожного полотна.
«Для слабовидящих пешеходов укладывается тактильная плитка, обновляются пешеходные переходы и устанавливаются необходимые дорожные знаки», — прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.
Отметим, участок имеет высокую социальную значимость. На улице расположены детская музыкальная школа № 5, детская библиотека «Яблочко» и школа № 49.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.