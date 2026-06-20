Пермский завод оспаривает доначисление таможенных пошлин на 21,4 млн рублей в суде

Параллельно с этим истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решений таможни. В обоснование требований заявитель указал, что непринятие судом обеспечительных мер повлечет причинение ООО значительного технологического ущерба. По данным истца, исполнение таможенных решений может нарушить непрерывность производственных процессов и порядок выплаты заработной платы сотрудникам. При этом истец указал, что в случае отказа в удовлетворении изначальных требований компания располагает достаточными активами для уплаты доначисленных пошлин. Суд ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворил. Следующее заседание по делу назначено на 9 июля.