Главные новости за 20 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону предстанет перед судом предстанут 63-летний местный житель и пятеро его соучастников в возрасте от 36 до 54 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».