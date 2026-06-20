В Волгограде пациентке удали опасную кисту с личинками ленточного червя в печени

В Волгоградской области диспансеризация помогла местной жительнице вовремя избавиться от опасного патологического образования в печени. Кисту с личинками ленточного червя нашли во время компьютерной томографии, куда женщину направили после ежегодного профилактического осмотра в поликлинике. Пациентку с эхинококкозом печени решили оперировать в областной клинической больнице № 1, сообщает облздрав.