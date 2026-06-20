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В Волгограде пациентке удали опасную кисту с личинками ленточного червя в печени

Патологическое образование нашли во время диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области диспансеризация помогла местной жительнице вовремя избавиться от опасного патологического образования в печени. Кисту с личинками ленточного червя нашли во время компьютерной томографии, куда женщину направили после ежегодного профилактического осмотра в поликлинике. Пациентку с эхинококкозом печени решили оперировать в областной клинической больнице № 1, сообщает облздрав.

Врачи провели лапароскопическую эхинококкэктомию. Такой метод позволяет минимизировать повреждение тканей и быстрее восстановиться. Женщину уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Кстати, образование в печени — далеко не единственное заболевание, которое протекает бессимптомно. Поэтому врачи рекомендуют проходить профилактические осмотры и чекапы, хотя бы раз в год в рамках диспансеризации. Опасные находки можно вылечить вовремя.