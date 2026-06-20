Жители Воронежской области отправили на переработку более 7 тонн батареек

Свыше 7 тонн отработанных батареек собрали и отправили на переработку жители Воронежской области в ходе весеннего этапа ежегодной экологической акции, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Кроме того, жители региона собрали и отправили на переработку около 2 тонн блистеров из-под лекарств и сломанной оргтехники. Точки сбора организовали сразу на нескольких площадках. Опасные отходы принимали в здании Минприроды Воронежской области, в Центре экологической политики, а также на территориях общественных экологических организаций «ЭкоДвор» и «Собиратор».
«Выброшенная в обычный мусорный бак пальчиковая батарейка — это маленькая бомба замедленного действия для нашей Земли, наполненная тяжелыми металлами, отравляющими почву и воду. Именно поэтому участие в экологических акциях по сбору и правильной утилизации батареек имеет колоссальное значение. Это не просто уборка мусора, а осознанный вклад в предотвращение экологической катастрофы», — отметила министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.