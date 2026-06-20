Жители Воронежской области отправили на переработку более 7 тонн батареек

«Выброшенная в обычный мусорный бак пальчиковая батарейка — это маленькая бомба замедленного действия для нашей Земли, наполненная тяжелыми металлами, отравляющими почву и воду. Именно поэтому участие в экологических акциях по сбору и правильной утилизации батареек имеет колоссальное значение. Это не просто уборка мусора, а осознанный вклад в предотвращение экологической катастрофы», — отметила министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.