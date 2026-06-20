Проект капремонта территории колледжа филиала РАНХиГС прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта территории колледжа Западного филиала РАНХиГС с устройством спортивной площадки в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Работы планируют провести по адресу: улица Артиллерийская, д. 18. Заключение выдало ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Проектную документацию готовил калининградский индивидуальный предприниматель Андрей Еркович. Указанный застройщик — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Положительное заключение получено 19 июня 2026 года.