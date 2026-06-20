В селе Витязево на Кубани открыли новый корпус медицинского центра

Новый корпус медицинского центра открыли в селе Витязево Краснодарского края на территории спортивно-учебно-оздоровительного центра «Волей Град». Обновление медучреждений соответствует целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации города-курорта Анапы.
Корпус предназначен для работы детского стационара. На первом этаже здания разместили регистратуру, зоны ожидания, гардероб и приемно-смотровые боксы. Второй этаж занимает педиатрическое отделение, где родители смогут сопровождать детей во время лечения. На третьем этаже оборудовали операционный блок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.