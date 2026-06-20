Нижегородцев предупредили о магнитных бурях в течение недели

Специалисты советуют в эти дни больше времени проводить на свежем воздухе, придерживаться правильного питания, отказаться от употребления алкоголя и курения. Также рекомендуется сохранять спокойствие, настраиваться на позитивные мысли и не перегружать себя физически и эмоционально.