Нижегородцев предупредили о магнитных бурях в течение недели

Новая рабочая неделя принесет с собой магнитные бури. Так, вечером 22 июня в Нижнем Новгороде начнётся затяжная магнитная буря, которая продлится несколько дней. Такая информация опубликована на сайте my-calend.ru.
Сила магнитной бури составит 4 балла. По предварительным данным, она будет продолжаться как минимум до 26 июня. В это время жители города могут почувствовать ухудшение самочувствия: возможны сонливость, головные боли и общее недомогание. У некоторых людей могут обостриться хронические заболевания.
Специалисты советуют в эти дни больше времени проводить на свежем воздухе, придерживаться правильного питания, отказаться от употребления алкоголя и курения. Также рекомендуется сохранять спокойствие, настраиваться на позитивные мысли и не перегружать себя физически и эмоционально.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородцам объяснили последствия мощного геомагнитного шторма для Земли.