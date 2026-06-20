В поселке Красные Баррикады Астраханской области благоустроят парк

Техническая готовность объекта составляет 70%. На территории парка провели земляные планировочные работы — комплекс мероприятий по изменению и выравниванию рельефа участка. Также специалисты уложили поливную систему и тротуарное покрытие, установили бордюрные камни, подготовили песчано-щебеночное основание и высадили крупномерные растения. Теперь им предстоит смонтировать резиновое покрытие, системы освещения и видеонаблюдения. Кроме того, в парке установят сцену, качели, скамейки и урны.