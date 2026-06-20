В Москве строят первый и второй этажи нового комплекса НИИ Склифосовского

«Приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Он станет одним из самых современных медицинских объектов в России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, расширив возможности науки и практической медицины», — написал Собянин в «Максе».
Мэр отметил, что строительство ведется с использованием современных технологий, что позволяет выполнять многие виды работ параллельно и сокращать сроки реализации проекта без прекращения работы действующего стационара. На площадке применяются системы мониторинга уровня шума и запыленности воздуха, контроля доступа, а также дистанционно управляемый башенный кран.
На объекте завершается разработка грунта, продолжается бетонирование фундаментной плиты, подземных этажей и конструкций первых двух надземных уровней.
Согласно проекту, новый комплекс будет состоять из 5 взаимосвязанных корпусов высотой от 6 до 10 этажей, объединенных центральным вестибюлем. Фасад здания выполнят из витражных конструкций в форме сот и ромбов. Одной из архитектурных особенностей станет инсталляция в виде пульсирующего сердца, которая будет видна с Садового кольца.
Все работы планируется завершить в 2028 году.