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В Москве строят первый и второй этажи нового комплекса НИИ Склифосовского

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Строители приступили к возведению первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, который планируется завершить в 2028 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Freepik

«Приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Он станет одним из самых современных медицинских объектов в России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, расширив возможности науки и практической медицины», — написал Собянин в «Максе».

Мэр отметил, что строительство ведется с использованием современных технологий, что позволяет выполнять многие виды работ параллельно и сокращать сроки реализации проекта без прекращения работы действующего стационара. На площадке применяются системы мониторинга уровня шума и запыленности воздуха, контроля доступа, а также дистанционно управляемый башенный кран.

На объекте завершается разработка грунта, продолжается бетонирование фундаментной плиты, подземных этажей и конструкций первых двух надземных уровней.

Согласно проекту, новый комплекс будет состоять из 5 взаимосвязанных корпусов высотой от 6 до 10 этажей, объединенных центральным вестибюлем. Фасад здания выполнят из витражных конструкций в форме сот и ромбов. Одной из архитектурных особенностей станет инсталляция в виде пульсирующего сердца, которая будет видна с Садового кольца.

Все работы планируется завершить в 2028 году.

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