В Москве строят первый и второй этажи нового комплекса НИИ Склифосовского

Согласно проекту, новый комплекс будет состоять из 5 взаимосвязанных корпусов высотой от 6 до 10 этажей, объединенных центральным вестибюлем. Фасад здания выполнят из витражных конструкций в форме сот и ромбов. Одной из архитектурных особенностей станет инсталляция в виде пульсирующего сердца, которая будет видна с Садового кольца.