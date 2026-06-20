Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и обвинил США в нарушении меморандума

По данным СМИ, с момента заключения сделки Ормузский пролив успели пересечь не менее 25 судов, ещё около 550 ожидают прохода, среди них порядка 160 танкеров. Ранее Вэнс призвал Израиль не саботировать договорённости Вашингтона с Тегераном и «не атаковать» единственного союзника — Дональда Трампа. Сам президент США заявил, что может убедить Тель‑Авив воздержаться от ударов по Ливану. Однако атаки со стороны ЦАХАЛ продолжились: в израильской армии утверждают, что действуют в ответ на «многократные нарушения» режима прекращения огня. Иранский МИД возложил ответственность на США, предупредив о тяжёлых последствиях для региона.