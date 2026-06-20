В Красноярске за игнорирование квот для участников СВО будут штрафовать

В Красноярском крае за игнорирование квот для участников специальной военной операции работодателей будут штрафовать. Такую инициативу вынес на обсуждение депутатов Законодательного Собрания прокурор края. На прошедшей сессии 18 июня парламентарии приняли в первом чтении этот законопроект.
Необходимость продиктована принятием закона о содействии в трудоустройстве ветеранов боевых действий. Чтобы избежать формального отношения к социальным обязательствам, устанавливается персональная и корпоративная ответственность за отказ в приеме на работу в счет квоты.
За нарушения предусматривается административная ответственность:
— для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей штрафа;
— для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч;
— для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.
Контроль возложат на службу занятости.