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В Красноярске за игнорирование квот для участников СВО будут штрафовать

Работодателям станет невыгодно игнорировать ветеранов спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за игнорирование квот для участников специальной военной операции работодателей будут штрафовать. Такую инициативу вынес на обсуждение депутатов Законодательного Собрания прокурор края. На прошедшей сессии 18 июня парламентарии приняли в первом чтении этот законопроект.

Необходимость продиктована принятием закона о содействии в трудоустройстве ветеранов боевых действий. Чтобы избежать формального отношения к социальным обязательствам, устанавливается персональная и корпоративная ответственность за отказ в приеме на работу в счет квоты.

За нарушения предусматривается административная ответственность:

— для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей штрафа;

— для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч;

— для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Контроль возложат на службу занятости.