30 команд в Кубке области по футболу — фантастика!

Вообще этот турнир всегда проходил интересно, хотя в последние годы идет тенденция к деградации розыгрыша. Для примера, просто проведем сравнение с областным турниром 1953 года. Первая интересная деталь: в Кубке Сталинградской области не играли команды Сталинграда. У городских команд был свой турнир — Кубок города, который по уровню мастерства превосходил областной раза в два. Однако при этом Кубок области собрал 30 команд-участниц! И это всего через 8 лет после войны! Сейчас, когда после Отечественной войны прошло 80 лет, в розыгрыше кубка всего 15 команд, 8 из которых — волгоградские!