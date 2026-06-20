В свердловском селе Кочневском прошел фестиваль народного творчества

Фестиваль-конкурс народного творчества «Девятая пятница» прошел 13 июня в селе Кочневском Свердловской области, сообщили в администрации Камышловского муниципального района. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья».
Фестиваль объединил более 150 участников. На нем собрались самодеятельные артисты, мастера декоративно-прикладного искусства и жители района, чтобы представить народные традиции в разных формах — от песен и танцев до театрализованных сценок и устных рассказов.
Конкурсная программа включала несколько номинаций. В «Попевках» участники исполняли старинные песни, частушки и лирические напевы, а в «Переплясе» соревновались в танцевальном мастерстве. Зрителей также ждали театрализованные сценки, миниатюры и традиционные забавы в номинации «Поиграем на завалинке». Отдельной частью фестиваля стало направление «Травим байки», где звучали смешные истории и деревенские анекдоты.
Помимо выступлений, для гостей работала выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества. На ней представили вышивку, лоскутное шитье, резьбу по дереву, живопись и другие работы местных мастеров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.