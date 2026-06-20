На нижегородских АЗС выстраиваются очереди из нескольких десятков машин

На автозаправочных станциях Нижегородской области по-прежнему выстраиваются внушительные очереди из автомобилей.
Несмотря на то, что в Минэнерго заверили, что дефицита топлива в регионе нет, заправиться все еще довольно сложно.
Часть заправок ограничила продажу бензина, на многих АЗС ощутимо выросли цены.
Как сообщают водители, на некоторых заправках выстраивается очередь из 30−40 машин. В очередях люди проводят по 20−40 минут.
Некоторые жители региона придерживаются мнения, что ажиотаж создан искусственно. Панические настроения и желание запастись топливом впрок только усугубляют ситуацию. Люди, заливающие бензин сразу в несколько канистр, замеляют продвижение очередей.
Тема ажиотажа с топливом стала самой обсуждаемой в соцсетях. В чатах разных населенных пунктов люди обмениваются информацией о наличии бензина и ценах на него.