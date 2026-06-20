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На нижегородских АЗС выстраиваются очереди из нескольких десятков машин

Люди проводят в очередях за топливом около получаса.

На автозаправочных станциях Нижегородской области по-прежнему выстраиваются внушительные очереди из автомобилей.

Несмотря на то, что в Минэнерго заверили, что дефицита топлива в регионе нет, заправиться все еще довольно сложно.

Часть заправок ограничила продажу бензина, на многих АЗС ощутимо выросли цены.

Как сообщают водители, на некоторых заправках выстраивается очередь из 30−40 машин. В очередях люди проводят по 20−40 минут.

Некоторые жители региона придерживаются мнения, что ажиотаж создан искусственно. Панические настроения и желание запастись топливом впрок только усугубляют ситуацию. Люди, заливающие бензин сразу в несколько канистр, замеляют продвижение очередей.

Тема ажиотажа с топливом стала самой обсуждаемой в соцсетях. В чатах разных населенных пунктов люди обмениваются информацией о наличии бензина и ценах на него.