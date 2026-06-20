В калининградском зоопарке заболела 25-летняя самка бегемота. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Нехороши дела у 25-летнего бегемота Мили. Нет аппетита и боли в животе. По этому поводу Миля не гуляет. Ветврачи дежурят у постели больного, колют и дают всё, что необходимо, консультируются с коллегами из других зоопарков», — говорится в публикации.
Врачи пока не дают окончательного диагноза. Как сообщила директор зоопарка Светлана Соколова в своём телеграм-канале, бегемоту колют обезболивающие и пытаются давать лекарства «через особые вкусняшки». Сотрудники учреждения находятся на связи со специалистами по крупным тропическим животным.
Бегемот является символом и логотипом калининградского зоопарка. В учреждении содержатся самка Миля и 35-летний самец Глясик. Зимой они живут в зимнем павильоне, а в тёплое время года находятся в уличном вольере.