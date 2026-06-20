В калининградском зоопарке заболела 25-летняя самка бегемота

«Нехороши дела у 25-летнего бегемота Мили. Нет аппетита и боли в животе. По этому поводу Миля не гуляет. Ветврачи дежурят у постели больного, колют и дают всё, что необходимо, консультируются с коллегами из других зоопарков», — говорится в публикации.