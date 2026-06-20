В Волгоградской области у должника по штрафам посреди улицы забрали машину

В Волгоградской области водитель «Лады Приоры» совершенно неожиданно для себя стал пешеходом. Он ехал по своим делам, когда посреди улицы его остановили сотрудники ГАИ и забрали машину. Основания для этого были: мужчина проигнорировал 89 выставленных ему штрафов за нарушение ПДД. Также он не платил по кредитам, накопив 2 миллиона рублей долгов.