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Минпросвещения подготовило рекомендации для детских садов

Минпросвещения РФ: рекомендации для детских садов вступят в силу с 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться используемых песен, оформления пространств и программ работы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2026 год объявлен ведомством Годом дошкольного образования.