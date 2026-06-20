Минпросвещения подготовило рекомендации для детских садов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться используемых песен, оформления пространств и программ работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 2026 год объявлен ведомством Годом дошкольного образования.