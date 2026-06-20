В Петербурге смонтировали временную теплосеть для ремонта магистрали

Монтаж временной тепловой сети для реконструкции тепломагистрали «Пороховская» завершили в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города. Работа по модернизации инженерно-энергетической инфраструктуры отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Работы стартовали в марте этого года. За это время теплоэнергетики смонтировали около 1580 метров временной сети на проспекте Большевиков — от Кудровского проезда до улицы Крыленко, а также на участке от территории в районе города Кудрово до железной дороги. Благодаря этому на период основных работ тепло и горячая вода продолжат поступать к 300 тыс. жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
После завершения подготовительного этапа специалисты приступают к замене основного участка магистрали. Всего им предстоит обновить 5450 метров трубопроводов. Трасса проходит вдоль границы Всеволожского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга, пересекает железнодорожный путь станции Нева и идет вдоль проспекта Большевиков от Кудровского проезда до улицы Дыбенко.
При реконструкции используют стальные трубы диаметром от 250 до 1200 мм. Их оснастят системой дистанционного контроля влажности. Если на сети появятся признаки повреждения, она позволит заранее выявить ненадежный участок и провести ремонт до возникновения серьезных нарушений.
Отмечается, что необходимость реконструкции связана с высокой степенью износа участка, построенного в 1980 году. После завершения работ стабильной подачей тепла будут обеспечены 909 зданий в Санкт-Петербурге и Ленобласти, среди них — 593 жилых дома, 19 лечебных и 114 детских учреждений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.