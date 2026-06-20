В Петербурге смонтировали временную теплосеть для ремонта магистрали

Работы стартовали в марте этого года. За это время теплоэнергетики смонтировали около 1580 метров временной сети на проспекте Большевиков — от Кудровского проезда до улицы Крыленко, а также на участке от территории в районе города Кудрово до железной дороги. Благодаря этому на период основных работ тепло и горячая вода продолжат поступать к 300 тыс. жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.