В Берлине прошла демонстрация за мир с Россией

Манифестанты выразили несогласие с курсом на милитаризацию Европы и призвали к скорейшему возобновлению диалога с Москвой. Кроме того, прозвучало требование к местным властям признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступить против исторического реваншизма.