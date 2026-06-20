В Берлине прошла демонстрация за мир с Россией

Манифестанты выразили несогласие с курсом на милитаризацию Европы и призвали к скорейшему возобновлению диалога с Москвой. Кроме того, прозвучало требование к местным властям признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступить против исторического реваншизма.
После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники направились колонной к советскому мемориалу в парке Тиргартен. Там состоялось возложение цветов и почтение памяти погибших во Второй мировой войне.
Мероприятие было организовано в рамках широкой гражданской инициативы. По оценкам организаторов, число участников достигло 1,5 тысяч человек.