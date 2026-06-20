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В Берлине прошла демонстрация за мир с Россией

В Берлине состоялась акция, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Участники демонстрации несли в центральной части города плакаты с надписями «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России», «Вон из НАТО прямо сейчас».

Источник: Freepik

Манифестанты выразили несогласие с курсом на милитаризацию Европы и призвали к скорейшему возобновлению диалога с Москвой. Кроме того, прозвучало требование к местным властям признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступить против исторического реваншизма.

После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники направились колонной к советскому мемориалу в парке Тиргартен. Там состоялось возложение цветов и почтение памяти погибших во Второй мировой войне.

Мероприятие было организовано в рамках широкой гражданской инициативы. По оценкам организаторов, число участников достигло 1,5 тысяч человек.

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