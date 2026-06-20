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Более ростовских 250 детей страдают орфанными заболеваниями

Об этом говорилось на заседании правительства региона, которое провел губернатор Юрий Слюсарь.

Врачи Ростовской области добиваются успехов в лечении тяжёлых заболеваний, вызванных генетическими нарушениями. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под руководством губернатора Юрия Слюсаря.

В России около 7 000 человек живут с орфанными (редкими) заболеваниями — это 10 случаев на 100 тыс. населения. В Ростовской области таких пациентов 636, из них 253 — дети.

Лечение требует дорогостоящих препаратов: минимум 500 тыс. рублей в месяц на человека. Финансирование обеспечивает благотворительный фонд «Круг добра» — его бюджет формируется за счёт 2% от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год.

По словам Светланы Пискуновой, главврача областной детской больницы, ежегодно в регион поступает 2−3 млрд рублей в виде лекарств для детей с орфанными патологиями.

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