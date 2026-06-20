Сегодня в Казани прошел Сабантуй. Праздничные мероприятия состоялись на трех площадках. Майдан Сабантуя в березовой роще поселка Мирный посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Площадку в берёзовой роще поселка Мирный — премьер-министр РТ Алексей Песошин. На площадке Сабантуя в лесопарковой зоне озера Лебяжье казанцев и гостей столицы республики приветствовал исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Кадры с праздничных площадок — в нашем фоторепортаже.
В Казани отпраздновали татарский народный праздник Сабантуй: фоторепортаж
Сегодня в Казани прошел Сабантуй. Праздничные мероприятия состоялись на трех площадках. Майдан Сабантуя в березовой роще поселка Мирный посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Площадку в берёзовой роще поселка Мирный — премьер-министр РТ Алексей Песошин. На площадке Сабантуя в лесопарковой зоне озера Лебяжье казанцев и гостей столицы республики приветствовал исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Кадры с праздничных площадок — в нашем фоторепортаже.
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