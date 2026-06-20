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Нарколог объяснил, чем опасен алкоголь во время перелёта

Спиртное может спровоцировать резкие скачки давления.

Источник: Клопс.ru

Употребление спиртного в самолёте наносит серьёзный удар по сердечно‑сосудистой системе. Об этом рассказал нарколог Андрей Тюрин, пишет РИА Новости.

По словам врача, на высоте алкоголь сначала расширяет сосуды, а затем вызывает резкий спазм и учащение пульса. Людям с гипертонией, аритмией или склонностью к скачкам давления такой эффект может грозить тахикардией или гипертоническим кризом. Дополнительный фактор риска — пониженное содержание кислорода в салоне: из‑за него спирт быстрее всасывается, и человек может опьянеть после одного бокала так же, как после трёх на земле.

Тюрин отметил, что алкоголь во время полёта также повышает вероятность тромбоза — этому способствует обезвоживание и долгая неподвижность.

Врач рассказал о скрытой угрозе бокала вина в обед.