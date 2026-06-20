В Чебаркуле Челябинской области прошел парад детских колясок

Парад детских колясок «Бэби-Фест» состоялся 12 июня в Чебаркуле Челябинской области. Проведение мероприятия соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Чебаркульского городского округа.
Участниками события стали молодые семьи с детьми. Родители проявили фантазию, креативность и творческий подход, превратив обычные детские коляски в оригинальные композиции. По условиям конкурса каждая коляска должна была быть оформлена в одной из тематических номинаций. Организаторы предложили участникам несколько направлений, связанных с природой, историей, промышленностью, спортом и культурными особенностями Чебаркуля.
Так, в номинации «Пестрое озеро» семьи могли представить коляски, оформленные в тематике местной природы, водоемов, флоры и фауны. А номинация «Метеорит-коляска» была посвящена знаменитому Чебаркульскому метеориту.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.