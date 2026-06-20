В Чебаркуле Челябинской области прошел парад детских колясок

Участниками события стали молодые семьи с детьми. Родители проявили фантазию, креативность и творческий подход, превратив обычные детские коляски в оригинальные композиции. По условиям конкурса каждая коляска должна была быть оформлена в одной из тематических номинаций. Организаторы предложили участникам несколько направлений, связанных с природой, историей, промышленностью, спортом и культурными особенностями Чебаркуля.