Горячее водоснабжение подключили в 24 домах в Ростове

В Ростове-на-Дону горячую воду подключили в 24 домах. Информация сегодня, 20 июня, появилась на сайте городской администрации.
Власти со ссылкой на ООО «Ростовские тепловые сети» сообщают, что подключены адреса:
— проспект Коммунистический, 8, 31, 31/4, 33, 33/2, 35, 35/2, 35/3, 35/4, 37, 37/1, 37/2;
— улица 2-я Краснодарская, 82/1, 82/2, 84, 84/2;
— проспект Стачки, 193/3, 195;
— переулок Островского, 105;
— переулок Малый, 19;
— проспект Ворошиловский, 55, 57.
Кроме того, после ремонта специалисты АО «Теплокоммунэнерго» подключили адреса на проспекте Коммунистическом, 34/1, 34/3.
— Информация о необходимости подключения домов передана в управляющие организации. При отсутствии горячей воды после завершения ремонтных работ жильцам нужно обращаться в управляющую компанию, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.
Также всех попросили сообщать о случаях течи, размыва грунта или дорожного покрытия. Подходить к таким местам опасно. Нужно звонить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы.
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