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В Пермском крае из реки достали автомобиль с телом женщины

Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль с телом 35-летней женщины.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 20 июн — РИА Новости. Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль ВАЗ с телом девушки, сообщает Кунгурская служба спасения.

По данным спасателей, звонок о находящимся на дне реки Ирень под Кунгуром автомобиле поступил в службу сегодня ночью. Речь шла об участке водоема, расположенном около съезда с трассы Р-243.

«Водолазами из салона автомобиля извлечено тело девушки 1991 года рождения и доставлено на берег. Далее был извлечен автомобиль ВАЗ 2106», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тело девушки передано сотрудникам полиции, которые разбираются в произошедшем.