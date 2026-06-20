В Пермском крае из реки достали автомобиль с телом женщины

ПЕРМЬ, 20 июн — РИА Новости. Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль ВАЗ с телом девушки, сообщает Кунгурская служба спасения.
По данным спасателей, звонок о находящимся на дне реки Ирень под Кунгуром автомобиле поступил в службу сегодня ночью. Речь шла об участке водоема, расположенном около съезда с трассы Р-243.
«Водолазами из салона автомобиля извлечено тело девушки 1991 года рождения и доставлено на берег. Далее был извлечен автомобиль ВАЗ 2106», — говорится в сообщении.
Уточняется, что тело девушки передано сотрудникам полиции, которые разбираются в произошедшем.