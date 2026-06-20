Народные приметы на 21 июня: загаданные сегодня желания сбудутся

Сегодня отмечают День летнего солнцестояния. Самый длинный день в году считали временем очищения и обновления и старались максимально использовать энергию солнца, чтобы привлечь позитивные перемены в свою жизнь. По поверьям, загаданные сегодня желания непременно сбудутся. Для привлечения финансового благополучия проводили ритуал: под порог дома прятали монету или закидывали ее в щель у дверей, прочитав заговор: «Солнце, дай мне достаток на весь год, свет прибывает, мое богатство возрастает». Золотистую монету также оставляли на подоконнике, куда падает солнечный свет, приговаривая: «Как золото сияет от солнечного света, так пусть и мой дом сияет от богатства и изобилия».
Этот день благоприятен для завершения незаконченных дел и наведения порядка в разных сферах жизни. Сегодня надо носить одежду «солнечных» оттенков. День лучше провести на природе, а если такой возможности нет, в течение дня необходимо подставлять лицо и ладони солнечным лучам. Если умыться утренней росой или искупаться в озере, можно укрепить здоровье и продлить молодость. Для привлечения благополучия стоит украсить дом свежими цветами и травами.
Сегодня нельзя принимать подарки от малознакомых людей, по поверьям, нарушение запрета приведет к наведению сглаза или порчи. Нельзя и делать подарки, чтобы не отдать другим свое счастье и удачу. Запрещено подбирать предметы, найденные на улице. Это может привести к негативным переменам в жизни. Нельзя сегодня жаловаться на судьбу, давать заведомо невыполнимые обещания и обсуждать с кем-либо свои планы. Всё негативное только умножится, а задуманное не исполнится.
Народные приметы на 21 июня:
— ясное безоблачное небо и яркое солнце, ночью на небе много звезд, утром выпала обильная роса — к богатому урожаю и благополучному году;
— юноша нарочно обольет девушку водой — к скорой свадьбе;
— сыграть свадьбу в День летнего солнцестояния — брак будет крепким и счастливым;
— пошел град — лето будет холодным;
— алый закат и обилие комаров — к жарким дням.
Источник: iz.ru.