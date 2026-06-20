Народные приметы на 21 июня: загаданные сегодня желания сбудутся

Сегодня отмечают День летнего солнцестояния. Самый длинный день в году считали временем очищения и обновления и старались максимально использовать энергию солнца, чтобы привлечь позитивные перемены в свою жизнь. По поверьям, загаданные сегодня желания непременно сбудутся. Для привлечения финансового благополучия проводили ритуал: под порог дома прятали монету или закидывали ее в щель у дверей, прочитав заговор: «Солнце, дай мне достаток на весь год, свет прибывает, мое богатство возрастает». Золотистую монету также оставляли на подоконнике, куда падает солнечный свет, приговаривая: «Как золото сияет от солнечного света, так пусть и мой дом сияет от богатства и изобилия».