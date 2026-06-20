Торги на разработку проекта реконструкции главного входа стадиона «Балтика» не состоялись

Торги на разработку проекта реконструкции главного входа стадиона «Балтика» признали несостоявшимися, т.к. на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Максимальная стоимость контракта составляла 4 307 305 рублей. Исполнить его требовалось до 1 декабря 2026 года. Реконструкцию планируют провести в 2027 — 2028 годах. Указанный в техническом задании строительный объём — 880 м³, площадь застройки здания — 88 м². До начала проектирования необходимо выполнить инженерные изыскания, в том числе лазерное сканирование для создания облака точек и трёхмерной модели, обмерные и обследовательские работы. Предполагаемую стоимость строительства объекта предстоит определить проектом. В числе прочего проектом необходимо предусмотреть ремонт пожарной лестницы выхода на кровлю, водосточной системы, существующих ограждений и ворот. Также планируется монтаж наружной архитектурной подсветки входных ворот с автоматизацией.
О планах обновить входную группу стадиона «Балтика» стало известно в феврале 2024 года. На тот момент в минспорта сообщали, что проект реконструкции находится в процессе согласования. Привести вход «в единый вид с площадью» планировали до конца 2024 года. В марте того же года выяснилось, что при ремонте входной группы стадиона могут демонтировать колонны, так как они имеют «опасные отклонения от осей». «С нашими экспертизами и прочими обстоятельствами, затягивающими работы, загадывать сложно и даже вредно. Мы бы хотели всё сделать в этом году. Как выйдет на практике, сказать не могу», — сообщил тогда «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.
Анонс закупки опубликовали в мае 2026 года. Подрядчика искало Государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области».
Стадион «Балтика» — объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1892 году. Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк.