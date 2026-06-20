В поселке Красногвардейском Свердловской области прошел семейный фестиваль

Семейный фестиваль «Пушкинский бульвар. Прогулка в прошлое» прошел 13 июня в поселке Красногвардейском Свердловской области, сообщили в администрации Артемовского городского округа. Мероприятие состоялось в парке «Липовый цвет» при поддержке национального проекта «Семья».
Одной из площадок стали ремесленные мастерские. Их представили мастера из Режа, Екатеринбурга, Ирбита и Невьянска. Гости смогли посетить мастер-классы по созданию изделий ручной работы. Продолжила историко-культурную программу дегустация травяного чая, которую сопровождал рассказ специалистов Арамашевского краеведческого музея.
Также работали фотозоны в стиле XIX века. Для детей организовали старинные дворовые игры, а для любителей спокойного интеллектуального досуга работала шахматная площадка. Завершился фестиваль танцевальной программой «История в танцах». Ее участники исполнили «Мальтийский бранль», контрданс, вальс, польку и регтайм.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.