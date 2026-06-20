На Дону с 23 июня начнётся сезон дождей

Согласно прогнозу погоды на сайте, Ростов‑на‑Дону ждёт длительный дождливый период — он стартует 23 июня и продлится почти до начала июля.
В ближайшие дни погода будет благоприятной: до конца рабочей недели осадков не ожидается. В пятницу и субботу воздух прогреется до комфортных +29 °C. Однако уже в воскресенье, 21 июня, пройдёт небольшой дождь — выпадет около 0,7 мм осадков.
Настоящая череда дождей начнётся 23 июня: в этот день ожидается около 0,4 мм осадков. Уже на следующий день, 24 июня, их количество возрастёт до 1,5 мм — синоптики также прогнозируют грозу.
Температура постепенно пойдёт на спад: 25 июня она составит +27 °C, а на следующий день опустится до +24 °C. В выходные дни столбик термометра будет колебаться от +17 до +25 °C. К концу месяца и в начале июля температура составит +17…+26 °C, при этом небольшие осадки (0,2−0,8 мм в день) сохранятся.