На Дону с 23 июня начнётся сезон дождей

Температура постепенно пойдёт на спад: 25 июня она составит +27 °C, а на следующий день опустится до +24 °C. В выходные дни столбик термометра будет колебаться от +17 до +25 °C. К концу месяца и в начале июля температура составит +17…+26 °C, при этом небольшие осадки (0,2−0,8 мм в день) сохранятся.