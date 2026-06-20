Турнир по художественной гимнастике в Казани собрал более 300 спортсменов

Международные соревнования по художественной гимнастике «Йолдыз» и международный фестиваль по художественной гимнастике «Йолдыз КИДС» проходят в Казани в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.
Соревнования проводятся с 19 по 21 июня в Центре гимнастики на улице Сыртлановой. Мероприятие собрало более 300 спортсменов. Участие в турнире принимают представители 13 стран, среди которых Белоруссия, Италия, Испания и Армения.
Россию представляют спортсменки из Нижнего Новгорода, Владимира, Ульяновска, Самары, Одинцова, Казани и других городов. На протяжении соревнований участницы будут выступать на гимнастическом помосте в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Посетить соревнования могут все желающие: вход для зрителей свободный.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.