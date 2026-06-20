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ФК «Волна» продлил свою победную серию во второй лиге

Нижегородцы дома одолели курский «Авангард» — 2:0.

Источник: Нижегородская правда

До восьми игр довели свою победную серию футболисты нижегородской «Волны», выступающие во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 3).

В 13-м туре подопечные Андрея Прошина принимали на своём поле «Авангард» из Курска. По разным причинам у нижегородцев остутствовали в составе несколько ключевых игроков, что в некоторой степени отразилось на действиях команды в первом тайме. Он завершился вничью — 0:0. Но после перерыва, внеся корректировки, хозяева поля смогли склонить чашу весов в свою пользу благодаря голам Ивана Северьянова (47-я минута) и Михаила Заботкина (69-я).

По-прежнему в группе лидирует тамбовский «Спартак», набравший 37 очков. На один балл меньше у «Волны».

27 мая лидеры встретятся в Тамбове.

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