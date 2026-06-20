ФК «Волна» продлил свою победную серию во второй лиге

В 13-м туре подопечные Андрея Прошина принимали на своём поле «Авангард» из Курска. По разным причинам у нижегородцев остутствовали в составе несколько ключевых игроков, что в некоторой степени отразилось на действиях команды в первом тайме. Он завершился вничью — 0:0. Но после перерыва, внеся корректировки, хозяева поля смогли склонить чашу весов в свою пользу благодаря голам Ивана Северьянова (47-я минута) и Михаила Заботкина (69-я).