В Татарстане проверили более 70 тонн импортной клубники и черешни

Специалисты проверили 62 тонны клубники и 9 тонн черешни, поступивших с начала июня в Республику Татарстан из Узбекистана, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Лабораторный контроль проводится в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем проверенной продукции заметно увеличился: клубники — в 2,7 раза, или на 23 тонны, черешни — в 1,8 раза, или на 5 тонн. Специалисты испытательной лаборатории провели 68 энтомологических, вирусологических и микологических исследований.
В частности, клубнику и черешню проверяли на азиатскую ягодную дрозофилу, вест-индского цветочного трипса и других вредителей. По результатам исследований карантинные объекты не обнаружены.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.