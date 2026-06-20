В России признали запрещёнными сайты с незаконной продажей оружия и боеприпасов

Как установили правоохранительные органы, на ряде интернет‑площадок предлагали незаконно приобрести огнестрельное и травматическое оружие, а также различные боеприпасы. Доступ к сайтам был свободным, регистрация не требовалась, а лицензии, необходимые для покупки и хранения оружия, не запрашивались. Информация размещалась на русском языке, и приобрести товар мог любой пользователь сети.