АТОР сообщил, что россиян не коснутся изменения по визам в Японию

Для граждан России консульский сбор за японскую визу не взимается, а стандартный срок рассмотрения заявления составляет четыре рабочих дня. Предварительное бронирование авиабилетов и отелей для подачи документов не требуется. С 12 февраля 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге начали работу визовые центры JVAC под управлением VFS Global, где документы можно подать без ожидания в живой очереди.