АТОР сообщил, что россиян не коснутся изменения по визам в Японию

Изменения в визовой политике Японии не относятся к россиянам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается. Никаких изменений в этой части японские власти не анонсировали. По крайней мере, пока», — сказано в сообщении ассоциации.
Правительство Японии с июля повышает стоимость однократных и многократных въездных виз для иностранных граждан примерно в пять раз. Как пишет Kyodo News, однократная виза подорожает с 3 тысяч иен до 15 тысяч иен, а многократная — с 6 тысяч иен до 30 тысяч иен.
Это первое повышение визовых сборов с 1978 года, которое власти объясняют инфляцией и ослаблением иены. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не ожидает заметного влияния на туристический поток.
Несколькими днями ранее, 16 июня Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до максимального уровня с 1995 года.
По данным Японской национальной туристической организации, которые приводит АТОР, только в мае Японию посетили 24,6 тыс. туристов из России, что на 28,4% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев года турпоток из России вырос на 27%, до 91,6 тыс. человек.
Для граждан России консульский сбор за японскую визу не взимается, а стандартный срок рассмотрения заявления составляет четыре рабочих дня. Предварительное бронирование авиабилетов и отелей для подачи документов не требуется. С 12 февраля 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге начали работу визовые центры JVAC под управлением VFS Global, где документы можно подать без ожидания в живой очереди.
Японская виза остается обязательной для россиян независимо от цели поездки. Безвизовый режим для граждан России не действует, а наличие шенгенской или другой иностранной визы не заменяет японскую.
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