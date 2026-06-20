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Почти 2 тысячи жителей Ульяновской области подали заявления на переобучение

Освоить бесплатно новую профессию могут безработные, ветераны СВО и женщины в декрете.

Источник: Национальные проекты России

Заявления на переобучение подали 1844 жителя Ульяновской области, сообщили в агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона. Бесплатные образовательные программы доступны по национальному проекту «Кадры».

Так, 709 человек уже учатся, а 45 завершили прохождение программ. По окончании курса участники получают свидетельство о получении новой профессии, диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

«Сегодня жителям региона на портале “Работа России” предлагается более 65 образовательных программ, сформированных на основе кадровой потребности предприятий и организаций. Перечень направлений будет дополняться востребованными в регионе профессиями», — отметил руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Павел Калашников.

Бесплатное обучение доступно безработным гражданам, ветеранам СВО и их родственникам, женщинам в декрете или воспитывающим детей до семи лет и другим категориям клиентов кадрового центра. Среди наиболее популярных направлений — специалист по работе с системами искусственного интеллекта, помощник по уходу, современные технологии в производстве, тракторист категории «С».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.