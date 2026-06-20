1,8 миллиона рублей взыскал суд с мошенника в пользу обманутой нижегородки

Суд пришел к выводу, что деньги были получены без предусмотренных законом оснований, поэтому они подлежат возврату как неосновательное обогащение. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решением суда от 16 июня 2026 года с ответчика взыскан 1 миллион 821 тысяча рублей.