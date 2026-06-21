Более 120 тысяч человек посетили Сабантуй в Казани

В Казани Сабантуй собрал более 120 тысяч жителей и гостей города. Народные гулянья прошли сразу на трех площадках — в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Для посетителей подготовили концерты, национальные подворья, театрализованные представления, спортивные соревнования и традиционные народные игры.
Одним из главных событий праздника стали турниры по национальной борьбе корэш, по итогам которых определились абсолютные батыры каждой площадки.
Абсолютным батыром Сабантуя в Березовой роще поселка Дербышки Советского района стал Радик Салахов из Заинского района. В Березовой роще поселка Мирный Приволжского района главный титул завоевал 32-летний казанец Ренат Калимуллин. Победителем соревнований на озере Лебяжьем стал 32-летний Булат Мусин из Новошешминского района, представляющий спортивную школу единоборств «Ак Барс» в Казани.
Напомним, главной площадкой праздника традиционно стал поселок Мирный. Здесь развернулись 11 национальных подворий муниципальных районов Татарстана, представивших культуру, традиции, народные промыслы и национальную кухню. Гости знакомились с экспозициями музеев, участвовали в мастер-классах по изготовлению калфаков, ткачеству, резьбе по дереву, кружевоплетению, валянию и приготовлению национальной выпечки. На подворьях выступали фольклорные коллективы, работали ярмарки ремесленников и выставки народного творчества.
Центральным событием в Мирном стал масштабный театрализованный пролог, посвященный сохранению татарского языка, уважению к труду, преемственности поколений и гостеприимству. Праздничную программу продолжили выступления звезд татарской эстрады — Салавата Фатхетдинова, Филюса Кагирова, Асафа Валеева и других артистов. В рамках Сабантуя также чествовали лучших тружеников села республики.
Для юных гостей организовали отдельный «Детский Сабантуй» с концертной и развлекательной программой. Новинкой праздника стала молодежная площадка, где возродили старинную традицию знакомств: посетителей ждали быстрые свидания, интерактивные игры и тематические фотозоны.
В Березовой роще поселка Дербышки гостей встречали сельские подворья Балтасинского и Сабинского районов. Праздник открыл театрализованный пролог «Күршеләр» («Соседи»), посвященный добрососедству и культурному многообразию народов Поволжья. На главной сцене выступили народный артист Татарстана Фирдус Тямаев и заслуженные артисты республики. Для гостей работали площадка театра «Мунча ташы», детский майдан и «Водный Сабантуй», а также проходили состязания по корэш и традиционные народные игры.
В лесопарке у озера Лебяжье праздничную атмосферу создавали национальные подворья шести муниципальных районов Татарстана. Гости увидели театрализованное представление о традициях празднования Сабантуя у народов Поволжья и большой концерт с участием Ришата Тухватуллина, Гузель Уразовой, Гульназ Асаевой, Марата Яруллина и ИРКЭ. Здесь также работали семейные интерактивные площадки, спортивные зоны, летние кафе, ярмарка народных промыслов и пространства для отдыха.