Более 120 тысяч человек посетили Сабантуй в Казани

В Казани Сабантуй собрал более 120 тысяч жителей и гостей города. Народные гулянья прошли сразу на трех площадках — в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Для посетителей подготовили концерты, национальные подворья, театрализованные представления, спортивные соревнования и традиционные народные игры.