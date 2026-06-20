Какой сегодня праздник: День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это астрономическое событие, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, а световой день становится самым длинным в году, а ночь — самой короткой. С древности люди придавали этому дню особое значение — он символизировал расцвет природы, плодородие и силу солнца. У разных народов сложились свои традиции. Древние египтяне связывали солнцестояние с разливом Нила, который приносил плодородие землям. В это же время в Египте начинался новый год. На Руси праздник совпадал с Иваном Купалой (изначально приходился на 23−24 июня, позже сместился на 7 июля). В Якутии празднуют Ысыах — праздник возрождения природы и начала нового цикла жизни. Долгое пребывание на свету влияет на выработку гормонов: серотонин («гормон радости») повышается, а мелатонин («гормон сна») снижается — поэтому летом люди чувствуют себя бодрее, но в северных широтах могут испытывать проблемы со сном.
День кинолога — праздник специалистов, занимающихся изучением поведения собак, их дрессировкой и подготовкой к различным видам деятельности. Корни праздника уходят в начало XX века. В 1906 году начальник сыскного отдела полиции Санкт‑Петербурга Виктор Лебедев после поездки в Бельгию решил внедрить использование собак для служебных целей в России. 21 июня 1909 года в Санкт‑Петербурге открыли первый в России питомник сыскных собак с собственной школой дрессировщиков. В СССР начали создаваться школы‑питомники по подготовке кинологов и собак для разных ведомств: уголовного розыска, пограничных войск, наркомата путей сообщения и других структур. Широкую известность получил доберман‑пинчер по кличке Треф — выпускник первой школы дрессировщиков. За свою карьеру он помог раскрыть около 1500 преступлений. Ежегодно с помощью служебных собак в России раскрывается около 30 тысяч преступлений. На службе у правоохранителей в России служат более 12 тысяч служебных собак.
Всемирный день рукопожатий призван подчеркнуть значение рукопожатия как символа доверия, уважения, дружбы и взаимопонимания между людьми. Точной информации о том, кто и когда учредил этот день, нет. По одной из версий, идея возникла в 2011 году — с целью напомнить о важности рукопожатия в межличностных отношениях. Сам жест гораздо древнее. В Древнем Риме рукопожатие демонстрировало, что человек безоружен и имеет добрые намерения. Есть свидетельства, что этот жест использовали и раньше: например, считается, что правитель Вавилона таким образом выразил благодарность королю Ассирии за помощь. Рукопожатие служило способом подтверждения договоренностей, установления мира и выражения солидарности в разных культурах.