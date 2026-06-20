Какой сегодня праздник: День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это астрономическое событие, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, а световой день становится самым длинным в году, а ночь — самой короткой. С древности люди придавали этому дню особое значение — он символизировал расцвет природы, плодородие и силу солнца. У разных народов сложились свои традиции. Древние египтяне связывали солнцестояние с разливом Нила, который приносил плодородие землям. В это же время в Египте начинался новый год. На Руси праздник совпадал с Иваном Купалой (изначально приходился на 23−24 июня, позже сместился на 7 июля). В Якутии празднуют Ысыах — праздник возрождения природы и начала нового цикла жизни. Долгое пребывание на свету влияет на выработку гормонов: серотонин («гормон радости») повышается, а мелатонин («гормон сна») снижается — поэтому летом люди чувствуют себя бодрее, но в северных широтах могут испытывать проблемы со сном.