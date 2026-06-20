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«Моя популярность — не ваше дело»: Мелони резко ответила Трампу из-за слов о дружбе для повышения рейтингов

Мелони заявила, что Трампа не должна волновать ее популярность и рейтинги.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко ответила президенту США Дональду Трампу после его слов о дружбе и совместных фото для повышения рейтингов. Как заявила итальянский премьер, главу Белого дома не должна волновать ее популярность.

«Что касается моей популярности, быть твоим другом ей не способствовало. В любом случае моя популярность — не твое дело, советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони в социальной сети.

Так премьер Италии ответила на публикацию Трампа о том, что она якобы хочет «снова стать другом США» для поднятия собственных рейтингов. Мелони подчеркнула, что ее популярность зависит исключительно от способности защищать национальные интересы Италии.

Напомним, что последние пару дней между политиками разрастается крупная ссора. Ранее Трамп заявил, что Мелони якобы умоляла его сфотографироваться с ним на саммите G7, а затем обвинил ее неблагодарности. Премьер Италии, в свою очередь, назвала слова американского лидера полной выдумкой, рассказав об ошеломлении из-за происходящего.

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