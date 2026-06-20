«Моя популярность — не ваше дело»: Мелони резко ответила Трампу из-за слов о дружбе для повышения рейтингов

Напомним, что последние пару дней между политиками разрастается крупная ссора. Ранее Трамп заявил, что Мелони якобы умоляла его сфотографироваться с ним на саммите G7, а затем обвинил ее неблагодарности. Премьер Италии, в свою очередь, назвала слова американского лидера полной выдумкой, рассказав об ошеломлении из-за происходящего.