В Венгерово Новосибирской области отремонтируют стационар больницы

Ремонт стартует в 2026-м, а завершить его планируют через полтора года. Работы затронут три этажа здания и подвальное помещение. Палаты сделают двухместными — с душем и туалетом в каждой. Также в корпусе заменят противопожарные системы, а также отопления, электро- и водоснабжения, полы, окна и двери. Кроме того, специалисты выполнят внутреннюю отделку.