В Венгерово Новосибирской области отремонтируют стационар больницы

Стационар Венгеровской Центральной районной больницы отремонтируют в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ремонт стартует в 2026-м, а завершить его планируют через полтора года. Работы затронут три этажа здания и подвальное помещение. Палаты сделают двухместными — с душем и туалетом в каждой. Также в корпусе заменят противопожарные системы, а также отопления, электро- и водоснабжения, полы, окна и двери. Кроме того, специалисты выполнят внутреннюю отделку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.