Для Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки закупят новые автобусы

18 июня 2026 года администрация Волгограда уже инициировала конкурс по отбору получателей субсидии на обновление подвижного состава. Заявки от транспортных предприятий будут приниматься в течение недели. Автоколоннам предлагается представить план обновления автопарка на 2027 и 2028 года исходя из предельного объёма средств: 216 млн рублей в 2026-м и по 240 млн рублей в 2027-м и 2028-м годах.