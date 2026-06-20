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Для Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки закупят новые автобусы

Депутаты Волгоградской областной думы подвели итоги обновления подвижного состава общественного транспорта. По информации парламентариев.

Депутаты Волгоградской областной думы подвели итоги обновления подвижного состава общественного транспорта. По информации парламентариев, опубликованной в рекомендациях «парламентского часа», с 2022 года регион закупил 674 единицы общественного транспорта. Только лишь в 2025 году были приобретены 175 автобусов.

В их числе 25 автобусов большого класса, 35 автобусов среднего класса и 5 автобусов малого класса для муниципальных маршрутов Волгограда, 20 автобусов большого класса и 10 автобусов среднего класса для работы на межмуниципальных маршрутах Волгоградской агломерации и ещё 70 автобусов большого класса и 10 автобусов среднего класса для работы в Волжском.

Кроме того, в течение ближайших трёх лет власти обещают закупить новые партии подвижного состава для Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки. В общей сложности до конца 2028 года четыре крупнейших города региона получат 333 единицы нового общественного транспорта. В их числе 284 автобуса в 2027 и 2028 годах.

18 июня 2026 года администрация Волгограда уже инициировала конкурс по отбору получателей субсидии на обновление подвижного состава. Заявки от транспортных предприятий будут приниматься в течение недели. Автоколоннам предлагается представить план обновления автопарка на 2027 и 2028 года исходя из предельного объёма средств: 216 млн рублей в 2026-м и по 240 млн рублей в 2027-м и 2028-м годах.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 5 июня правительство опубликовало постановление Михаила Мишустина о выделении региону 500 млн рублей. По данным регионального комитета транспорта, финансы пойдут на приобретение ранее анонсированной партии из 49 автобусов для Волгограда и Волжского.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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