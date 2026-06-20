В детсаду станицы Ассиновской в Чечне прошел урок о профессии электрика

Познавательный урок на тему работы электрика прошел в детском саду № 3 «Машар» станицы Ассиновской Чеченской Республики, сообщили в администрации Серноводского муниципального района. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети».
В детский сад пригласили родителя одного из воспитанников, который работает электриком. Он объяснил, что следит за исправной работой электрических сетей и оборудования, устраняет неполадки и помогает обеспечивать электроэнергией дома, школы, детские сады и другие учреждения.
Отдельную часть занятия посвятили правилам обращения с электричеством. Ребятам напомнили, что нельзя трогать провода, играть с розетками и самостоятельно пользоваться бытовыми электроприборами без взрослых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.