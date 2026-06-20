В центре немецкой столицы состоялась манифестация, приуроченная к 85-й годовщине вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз. Участники вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны призывы к миру и прекращению враждебного курса в отношении России.
Демонстранты выступили против наращивания военного потенциала в Европе и потребовали от властей как можно быстрее восстановить переговорный процесс с Москвой. Также звучали требования официально квалифицировать действия нацистов против советского народа как геноцид и осудить попытки пересмотра исторических итогов Второй мировой войны.
После выступлений общественных деятелей и представителей культуры у Бранденбургских ворот участники колонной проследовали к мемориалу советским воинам в Тиргартене. Там они возложили цветы и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.
Организаторами выступили активисты из числа широкой гражданской инициативы. Они оценили численность собравшихся примерно в 1,5 тыс. человек.
Акция стала ещё одним напоминанием о том, что в немецком обществе сохраняется запрос на переосмысление военных страниц истории и поиск путей для диалога, несмотря на текущую политическую напряжённость.
«Бомбить Москву»: Британия готовит для Украины «ракеты-невидимки».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.