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В Берлине 1,5 тысячи человек вышли на акцию против борьбы с Россией

В центре немецкой столицы состоялась манифестация, приуроченная к 85-й годовщине вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз. Участники вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны призывы к миру и прекращению враждебного курса в отношении России.

В центре немецкой столицы состоялась манифестация, приуроченная к 85-й годовщине вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз. Участники вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны призывы к миру и прекращению враждебного курса в отношении России.

Демонстранты выступили против наращивания военного потенциала в Европе и потребовали от властей как можно быстрее восстановить переговорный процесс с Москвой. Также звучали требования официально квалифицировать действия нацистов против советского народа как геноцид и осудить попытки пересмотра исторических итогов Второй мировой войны.

После выступлений общественных деятелей и представителей культуры у Бранденбургских ворот участники колонной проследовали к мемориалу советским воинам в Тиргартене. Там они возложили цветы и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами выступили активисты из числа широкой гражданской инициативы. Они оценили численность собравшихся примерно в 1,5 тыс. человек.

Акция стала ещё одним напоминанием о том, что в немецком обществе сохраняется запрос на переосмысление военных страниц истории и поиск путей для диалога, несмотря на текущую политическую напряжённость.

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