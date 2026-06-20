В Берлине 1,5 тысячи человек вышли на акцию против борьбы с Россией

Демонстранты выступили против наращивания военного потенциала в Европе и потребовали от властей как можно быстрее восстановить переговорный процесс с Москвой. Также звучали требования официально квалифицировать действия нацистов против советского народа как геноцид и осудить попытки пересмотра исторических итогов Второй мировой войны.