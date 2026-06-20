Иран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию Израиля против Ливана

Иран снова закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающуюся операцию Израиля в Ливане. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в центральном штабе иранских Вооруженных сил «Хатам аль-Анбия».
— В связи с преступлениями сионистского режима в Ливане и нарушением обязательств США по установлению перемирия, Ормузский пролив закрыт для всех судов, — говорится в сообщении.
Также в заявлении сказано, что кораблям не следует приближаться к проливу, «в противном случае их безопасность будет под угрозой», передает агентство Fars.
18 июня американская армия сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.
В тот же день верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании с США. Он отметил, что придерживался другого мнения, но изменил его после того, как президент Ирана и высший совет национальной безопасности страны взяли на себя соответствующие обязательства.