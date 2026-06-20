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Аргентина призвала США не пускать на матчи ЧМ неплательщиков алиментов

Аргентина попросила США запретить посещение матчей ЧМ-2026 неплательщикам алиментов. Речь идёт о 13 тысячах должников из южноамериканской республики, которые могут попытаться посетить игры в Штатах. Страна даже представила американской стороне полный список таких лиц. Чиновники уверены, что родители, не обеспечивающие своих детей после развода, не вправе покупать билеты на столь дорогие спортивные мероприятия. Информацией делится портал Sportbible.

Источник: Life.ru

В Аргентине с 2023 года действует программа «Безопасные трибуны». Там содержится перечень тех, кто не должен посещать футбольные матчи. Так, по статистике, более четырех миллионов зрителей прошли досмотр перед 1328 футбольными матчами, выявлено 1166 нарушителей, имеющих проблемы с законом. Сейчас список пополнился и алиментщиками.

Ранее сообщалось, что бразильский болельщик Томеру Савойе, ставший одним из самых узнаваемых на чемпионате мира 2018 года, на мундиале в США вновь прокричал ставшей мемом фразу о России. Мужчина даже попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство, но пока так его и не получил.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

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