Аргентина призвала США не пускать на матчи ЧМ неплательщиков алиментов

Ранее сообщалось, что бразильский болельщик Томеру Савойе, ставший одним из самых узнаваемых на чемпионате мира 2018 года, на мундиале в США вновь прокричал ставшей мемом фразу о России. Мужчина даже попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство, но пока так его и не получил.