Аргентина призвала США не пускать на матчи ЧМ неплательщиков алиментов

В Аргентине с 2023 года действует программа «Безопасные трибуны». Там содержится перечень тех, кто не должен посещать футбольные матчи. Так, по статистике, более четырех миллионов зрителей прошли досмотр перед 1328 футбольными матчами, выявлено 1166 нарушителей, имеющих проблемы с законом. Сейчас список пополнился и алиментщиками.
Ранее сообщалось, что бразильский болельщик Томеру Савойе, ставший одним из самых узнаваемых на чемпионате мира 2018 года, на мундиале в США вновь прокричал ставшей мемом фразу о России. Мужчина даже попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство, но пока так его и не получил.
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