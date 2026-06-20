Два украинских офицера ССО ликвидированы прилётом «Герани» на Запорожье

В российских силовых структурах сообщили, что за последнюю неделю на Запорожском направлении были ликвидированы два офицера Сил специальных операций Украины (ССО — элита ВСУ). Информацию публикует ТАСС. По данным силовиков, речь идёт о майоре Сергее Ушаке и лейтенанте Сергее Хоменко.